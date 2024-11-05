Многодетным семьям, которые имеют нормальный доход, со следующего года тоже начнут платить пособия. Об этом сообщила министр соцзащиты Любовь Кукушкина в эфире одного из областных

Многодетным семьям, которые имеют нормальный доход, со следующего года тоже начнут платить пособия. Об этом сообщила министр соцзащиты Любовь Кукушкина в эфире одного из областных телеканалов. На сегодняшний день выплаты получают многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе (22 483,50 руб.). С нового года многодетные