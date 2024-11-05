Фильм Эльдара Рязанова в этом году отмечает 45-летие выхода на экраны. Кажется, за эти годы мы выучили его наизусть. Но так ли это? Давайте проверим знание фактов и цитат из картины!

Фильм Эльдара Рязанова в этом году отмечает 45-летие выхода на экраны. Кажется, за эти годы мы выучили его наизусть. Но так ли это? Давайте проверим знание фактов и цитат из картины!1. Жильцы соседнего дома ночью засадили стройплощадку быстрорастущими деревьями, аутром накатали жалобу в исполком, что уничтожается зеленая зона. Как образом отомстили имсотрудники кооператива "Фауна"?А. Спилили деревья;Б. Обработали деревьямазутом;В. Полили корникеросином.2. Жильцы соседнихдомов, оставшиеся без связи, пытались нанести физические увечья членам правлениякооператива. К каким непредвиденным расходам это привело?А. Пришлось оплатитьстоимость пальто одного из членов правления;Б. Пришлось оплатитьстоматолога члену правления;В. Пришлось оплачиватьуслуги травматолога.3. Сколько лет сыну героини Лии Ахеджаковой?А. 6;Б. 7;В. 8.4. Сколько всего былогаражных боксов в проекте изначально?А. 30;Б. 32;В. 33.5. Куда, по словамжены, послали Гуськова вместо симпозиума в Париже?А. В Нижний Тагил;Б. В Челябинск;В. В Урюпинск.6. У товарища Фетисовабыл двухэтажный дом в деревне с удобствами во дворе. А какая площадь земельногоучастка у него?А. 20соток;Б. 15соток;В. 10 соток.7. Какзвали тюленя, которого спас работающий с фауной Ледовитого океана товарищХвостов?А. Боря;Б. Коля;В. Игорек.ОТВЕТЫ1. Б.Обработали деревья мазутом;2. А.Пришлось оплатить стоимость пальто одного из членов правления;3. Б. 7;4. В. 33;5. А. ВНижний Тагил;6. Б. 15соток;7. А. Боря.