Единый день выплаты пособий на детей и иных мер социальной поддержки – 3 число месяца. В ноябре 2025 года этот день является выходным, поэтому жители Владимирской области, которым детские

Единый день выплаты пособий на детей и иных мер социальной поддержки – 3 число месяца. В ноябре 2025 года этот день является выходным, поэтому жители Владимирской области, которым детские пособия поступают на счёт в банке, получат их за октябрь досрочно, 1 ноября. Об этом сообщает региональное Отделение Соцфонда. 1 ноября Отделение СФР по Владимирской области