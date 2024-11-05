У семьи многомиллионные активы, а также несоответствие доходов и поступлений на их счета.

Суд взыскал 15 млн рублей с экс-депутата совета округа Муром Владимирской области Александра Ширманова и его жены Елизаветы. У семьи многомиллионные активы, а также несоответствие доходов и поступлений на их счета в 2019-2021 годах. В ходе расследования у Ширманова нашли несколько квартир, маломерное судно, автомобили и участки, которые он оформлял на родственников.Прокурор Владимирской области подал иск о взыскании 78 млн рублей в доход государства. Несмотря на апелляцию Ширманова, решение суда вступило в законную силу. На данный момент с супругов взысканы еще 15 млн рублей, однако это решение ещё не вступило в силу.