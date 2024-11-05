Прокуратура направила в суд заявление, обязывающее обеспечить исправное состояние общего имущества восьми домов.

В Коврове Владимирской области жители многоквартирных домов микрорайона Ковров-8 выразили недовольство состоянием своих зданий, требуя провести необходимые ремонтные работы. Жильцы многократно обращались в управляющую компанию, но их просьбы игнорировались. В домах наблюдаются серьёзные повреждения, такие как осыпающийся цоколь, проблемы с отмостками и отсутствием решёток в подвалах.В результате обращений жильцов в прокуратуру было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении директора управляющей компании. Прокуратура направила в суд заявление, обязывающее обеспечить исправное состояние общего имущества восьми домов. Восстановление прав жителей находится под контролем надзорного ведомства.