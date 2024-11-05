Ранее подобное звание могло быть присвоено лишь гражданам города Вязники.

Правительство Владимирской области объявило о присвоении первого звания «Почётный гражданин Вязниковского района» двум выдающимся личностям - директору Православной гимназии имени Преподобного Серафима Саровского Владимиру Соловьёву и индивидуальному предпринимателю Ивану Дмитриеву. Ранее подобное звание могло быть присвоено лишь гражданам города Вязники.Награды им были вручены по решению местного Совета за их значительный вклад в развитие района и заслуженный авторитет среди его жителей. В правительстве региона отметили, что на счету награждённых множество важных и полезных дел.