Владимирскому хлебокомбинату исполнилось 95 лет. Достижений за почти столетнюю историю — много. Продукцию предприятия доставляют на Камчатку и даже в Арктику. Торжественное мероприятие

Владимирскому хлебокомбинату исполнилось 95 лет. Достижений за почти столетнюю историю — много. Продукцию предприятия доставляют на Камчатку и даже в Арктику. Торжественное мероприятие прошло в областной филармонии. Печи комбината не выключали никогда – предприятие работало и в годы Великой Отечественной войны, и в период пандемии. Тогда комбинат бесплатно привозил горячий хлеб старшему поколению. Компания активно