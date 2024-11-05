В настоящее время в области не зарегистрировано очагов групповой заболеваемости.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опровергло появившиеся в федеральных СМИ сообщения о массовом росте заболеваемости энтеровирусной инфекцией, включая вирус Коксаки, в детских учреждениях региона.По данным ведомства, за последний месяц было зафиксировано лишь несколько единичных случаев заболевания, при этом проводились необходимые противоэпидемические мероприятия. В настоящее время в области не зарегистрировано очагов групповой заболеваемости, связанных с посещением Турции.Также в Минздраве области уточнили, что в государственных медицинских организациях нет несовершеннолетних под наблюдением с подтвержденной инфекцией, вызванной вирусом Коксаки.