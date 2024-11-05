Королевский лосось, масляная рыба и красная икра — огромное разнообразие морских деликатесов прямиком на ваш стол. В микрорайоне Доброе возле торгового центра «Район» открылась

Королевский лосось, масляная рыба и красная икра — огромное разнообразие морских деликатесов прямиком на ваш стол. В микрорайоне Доброе возле торгового центра «Район» открылась выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская». Там владимирцы могут приобрести также рыбу-меч, тунец, палтус, горбушу и омуль. Некоторые виды рыб просто невозможно найти на владимирских прилавках, а здесь они представлены в слабосоленом