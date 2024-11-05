ЖКХ получило предписание устранить нарушения, однако необходимых мер не было принято.

Жители деревни Демидово в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области обратились в Роспотребнадзор с жалобой на плохое качество питьевой воды. После проверки, проведенной местным ЖКХ, было установлено, что вода имеет ненормативный цвет и осадок. Это негативно влияет на бытовую технику и сантехнику.Роспотребнадзор собрал образцы воды и подтвердил, что они не соответствуют санитарным требованиям. ЖКХ получило предписание устранить нарушения, однако необходимых мер не было принято. В результате Роспотребнадзор подал иск в суд.Гусь-Хрустальный городской суд обязал ЖКХ устранить нарушения санитарного законодательства в течение двух лет с момента вступления решения в силу. Однако это решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.