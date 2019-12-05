Сотрудники полиции совместно с родительской общественностью проводят собрания в школах и акции на улицах населенных пунктов.

2 декабря на территории Владимирской области стартовала пропагандистская кампания «Родительский патруль», цель которой – усиление контроля за соблюдением правил перевозки детей в транспортных средствах, а также за соблюдением ПДД юными участниками движения.В рамках кампании сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району и ОМВД России по Юрьев-Польскому району посетили родительские собрания в нескольких районных школах.Родителям школьников напомнили, что ответственность за юных пассажиров транспортных средств лежит на взрослых, которые обязаны соблюдать требования Правил дорожного движения, в частности, касающиеся использования специальных удерживающих устройств и ремней безопасности. Сотрудники полиции призвали родителей быть законопослушными участниками движения и становиться примером для детей.В Судогодском районе в рамках кампании «Родительский патруль» полицейские вместе с родительской общественностью и волонтерами провели акцию у нескольких образовательных учреждений.Участники акции, обращаясь к школьникам, напомнили о важности соблюдения ПДД и пользе применения световозвращающих элементов. Полицейские отметили, что в темное время суток отражатель может быть виден на расстоянии до 400 метров. Яркий элемент своевременно предупредит водителя о присутствии пешехода и убережет от возможного наезда. Кроме того, каждому школьнику были вручены памятки с полезной информацией о правилах дорожного движения.