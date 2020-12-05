Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеман-Йенсен рассказал об отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам дипломата, российский президент настроен к белорусскому коллеге крайне критически.

Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеман-Йенсен рассказал об отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко. По словам дипломата, российский президент настроен к белорусскому коллеге крайне критически.В разгар политического кризиса в Белоруссии Путин поддержал Лукашенко. Но белорусского лидера президент России презирает, утверждает датский дипломат.Чувства политиков взаимны, заявил бывший министр. Эмоции Путина и Лукашенко во время общения выдают их неприязнь друг к другу, цитирует дипломата датское издание Berlingske.Но деваться Лукашенко некуда: он полностью зависит от российской поддержки, пояснил Эллеман-Йенсен. Кремль продолжает помогать белорусскому лидеру, но для Путина Лукашенко – отыгранная карта, констатировал дипломат.Согласие белорусского лидера на интеграцию в российском варианте станет его капитуляцией перед Кремлем, заявил экс-министр. "Это означает, что для Лукашенко наступают последние дни", – резюмировал дипломат.Последний раз Путин и Лукашенко встречались в Сочи 14 сентября. Президент Белоруссии анонсировал создание рабочей группы – она разработает проект политической реформы. Российский лидер одобрил инициативу.В конце ноября Минск посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он передал белорусскому лидеру привет от российского коллеги. Таким образом глава внешнеполитического ведомства намекнул президенту на необходимость выполнять договоренности с Кремлем, считают в экспертном сообществе.