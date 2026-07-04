По всей стране продолжается приемная кампания 2026/2027 года в вузы и колледжи, предоставляя выпускникам школ множество возможностей для продолжения образования. Теперь подать документы стало

По всей стране продолжается приемная кампания 2026/2027 года в вузы и колледжи, предоставляя выпускникам школ множество возможностей для продолжения образования. Теперь подать документы стало ещё проще благодаря современным онлайн-сервисам. Об этом сообщили в правительстве региона. Абитуриенты могут выбрать один из трёх удобных способов подачи документов: лично посетить учебное заведение, отправить их по почте или воспользоваться