Мистическая история спасения пропавшего.

Андрей Кочетков пропал 1 декабря — он ушёл гулять днём, а вечером перестал выходить на связь. О мистической истории спасения сообщил SHOT.В тот же день родители сообщили о пропаже сына и начались поиски. Спустя сутки после пропажи Андрей дозвонился до отца и успел сказать только о том, что находится в лесу и не может идти. После его телефон разрядился. Отследить местонахождение пропавшего не удалось.Волонтёры поисковой группы «ЛизаАлерт» совместно с полицейскими и добровольцами приложили максимум усилий в поисках подростка, однако результатов это не дало. Одна из волонтёров предложила искать Андрея у болота — ей приснился сон, в котором он лежит у мутного водоёма, напоминающий болото. Закоченевший, еле живой Андрей лежал в сугробе именно там, куда указала волонтёр.Андрея доставили в больницу, его удалось спасти. Однако у него очень сильные повреждения тканей из-за обморожения, он остаётся в реанимации в состоянии средней степени тяжести. На данный момент рассматривается вариант его траспортировки в федеральную клинику.