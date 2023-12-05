На подрядчика, занимающегося ремонтом крыши одной из владимирских школ, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Руководитель завысил стоимость контракта на 220 тысяч рублей. Как сообщил

На подрядчика, занимающегося ремонтом крыши одной из владимирских школ, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Руководитель завысил стоимость контракта на 220 тысяч рублей. Как сообщил «Шестому каналу» собственный источник, обманутым учреждением оказалась Средняя образовательная школа№11 имени Майнуловой, которая находится по адресу улица Балакирева, 21. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что директор подрядной организации подготовил акт о