Идет собрание внутренних органов человека.
Мозг - Что то тесновато тут стало...
Тут влезает хитрая печенка и говорит - Мозг, а мозг, давай легкое удалим, их все равно два!
Мозг - Не, он курильщик, без легкого не вытянет...
Печенка - Гы...ну тогда давай почку удалим, их у него все равно два!
Мозг - Нее...он еще и пьет, без печенки не вытянет...
Печенка - ну..ну давай тогда яйцо удалим, их то два...
Тут встает член и говорит:
- Ээй! Яйца в обиду не дам!!
Мозг - члену:
- А ты вообще сядь, когда ты встаешь я перестаю соображать.
еще анекдот!