Владимирцам показали, что северная ходьба - это спорт для всех возрастов. Это спорт отчего-то...

Владимирцам показали, что "северная ходьба" - это спорт для всех возрастов.Это спорт отчего-то считается пенсионерским. Но на самом деле северная ходьба - спорт, придуманный для молодежи. Почему? узнаем у членов клуба "Шаги к здоровью".Утро начинается не с кофе, а с дыхательных и силовых практик на улице. Скандинавская ходьба, она же финская - отличное начало выходного дня.))Этот спорт для всех - при минимальной затрате сил получаешь отличный результат. Наталья Абрамова скандинавской ходьбой занимается 5 лет. Перепробовала много спортивных дисциплин, но в душу запала именно эта.Наталья Абрамова участница клуба скандинавской ходьбы "Шаги к здоровью":- Для поднятия иммунитета, дышишь воздухом, двигаешься, силовая нагрузка хорошая. Вот и знаете какие бицепсы у нас становятся на руках. В зале такие не сделаешь.Северная ходьба, она же финская или скандинавская - была разработана для тренировок лыжников летом. Но вскоре переросла в народный вид спорта. Главная задача в северной ходьбе - найти свой правильный темп, объясняет инструктор Ольга Тюлькова.Чем активнее - тем выше нагрузка, но делать все нужно по собственным ощущениям. Главное правило - держать спину ровно и отвести лопатки назад.Ольга Тюлькова, инструктор по скандинавской ходьбе клуба "Шаги к здоровью":- Упираться на палку. Потому что палка во время опоры забирает на себя часть вашего веса, это дает снижение нагрузки на суставы, вам двигаться гораздо легче. Засечет того что вы активно работаете руками, у вас активно работает верхняя часть туловища - плечи, лопатки.Для новичка самое трудное следить за руками, ногами и палками.- Старайтесь не выставлять сильно палочки вперед.Специальные палки способствуют движению вперед, от них нужно отталкиваться. Несмотря на спортивное родство, лыжное снаряжение для этого не подходит. Палки для финской ходьбы значительно короче, неправильная длина может навредить, дать слишком большое давление на колени или спину. А острый наконечник - "каблучок" - позволяет двигаться по мягкому грунту. Свои походы спортсмены совершают не только в черте города, но и в лесу. Необычны и ручки у палок.Ольга Тюлькова, инструктор по скандинавской ходьбе клуба "Шаги к здоровью":- Необычность наших палок прежде всего в уникальном "темляке" который позволяет держать палку не держа ее непосредственно в руке. "Титплячок" называется. Либо варежка, либо полуперчатка, либо капкан, если у лыжной палки и трекенговая петля. Наша палка удерживается таким темляком." Ходоки с палками" задействуют 90% мышц. Для лучшего эффекта надо сочетать прогулки с гимнастикой и правильным "рисунком дыхания". В период сезонных простуд каждая тренировка обязательно заканчивается антиковидными дыхательными практиками. После них, говорят "ходоки", действительно " дышится легче".Занятия на открытом воздухе проводит клуб скандинавской ходьбы "Шаги к здоровью". Ольга не только инструктор, но и один из основателей клуба. Сейчас в нем более 50 человек. Это тот вид спорта, который не имеет противопоказаний ни по возрасту, ни по здоровью.Ольга Тюлькова инструктор по скандинавской ходьбе клуба "Шаги к здоровью":- Есть участница, ей 76 лет. Она очень активно ходит с нами в экспедиции, в походы, очень довольна и говорит: "Энергия из меня прям так и плещет".Залог энергии: расправить плечи, поднять макушку к небу и толкать себя вперед.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"