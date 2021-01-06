В условиях закрытых границ, жители страны отправились на отдых по городам "Золотого кольца".

В условиях закрытых границ, жители страны отправились на отдых по городам "Золотого кольца".Такого наплыва гостей в крохотном Суздале не ожидали. Люди приехали сюда не просто отдохнуть, а за сказочным чудом. Торговая площадь в центре города- визитная карточка Суздаля, говорит гость города Елена Шпорт. Такого обилия разносолов не встретишь нигде. Здесь она не первый раз!Елена Шпорт (Москва):- А куда еще ехать?! Все границы закрыты! Поэтому из-за отсутствия выбора Суздаль замечательный город, красивый ! ))В этом году Суздаль встречает Новый год и Рождество со снегом! Такой , по настоящему зимней погоды здесь давно не было. Поэтому развлечения традиционные, отвечающие сезону. Катание на снегоходах, санках и ватрушках. Ольга сюда приехала со всей семьей.Ольга Зырянова:- Мы с мужем здесь были. А мальчишки нет! Вот хотели им показать. Для мальчишек свидание с древним городом прошло на ура! Они впервые так далеко от Москвы.Миша Зырянов:- Мне понравилось, когда вчера мы тут гуляли!На ватрушках катались?Да, нет вот покупаем, чтобы покататься!Город перед праздником преобразился. Особенно хорош он вечером! Подсветка делает Суздаль по настоящему сказочным. Причем, волшебство здесь на каждом шагу. Достаточно зайти в любую антикварную лавку. Борис Дынников показывает старинную полковую кассу. Такими пользовались во времена Льва Толстого. Здесь хранились ценные документы и деньги. Для современного человека тайна за семью печатями.Борис Дынников, антиквар:- Он снабжен двумя секретами и тремя ключами. Первым ключом мы открываем секретную кнопку.// Это противоугонное устройство 19 века.Первой кнопкой мы оттягиваем саму личину. Потом тянем за правую ручку открываем шторку доступа к замку. Механизм сложный, каждый замок имеет свой звук. Чтобы в доме сразу было слышно , если ящик открывают.Борис Дынников, антиквар:- А сейчас тут хранятся женские батистовые платочки 19 века.Сейчас древний город готовится к своему тысячелетию. До него осталось всего три года. Можно сказать , что эти праздники стали репетицией перед юбилеем- готов ли город к такому наплыву гостей?Сергей Сахаров , глава администрации города Суздаля:- Гостей очень много! Традиционно для Нового года .Все места в гостиницах и гостевых домах заняты.Получается 3700 человек дополнительно ночует в городе Суздале. А так по общей обстановке около 10 тысяч туристов, которые находятся на наших улицах и площадях.Десять тысяч - это даже немного больше, чем все население города. Единственное неудобство - очереди в рестораны и кафе. Но в мэрии заверили, голодным из Суздаля никто не уехал. На Торговой площади можно было отведать шашлыков и блинов.Вера Куликова, Семен Карпов. Вести-Владимир.