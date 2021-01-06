Полыхала нежилая часть дома. Пожарные не дали огню распространится огню на жилые помещения и потушили пламя на площади 89 квадратных метров.

6 января в 09:14 в региональное МЧС поступило сообщение о пожаре. В Гусь-Хрустальном районе в посёлке Иванищи на улице Школьная горел дом на две семьи.Полыхала нежилая часть дома. Пожарные не дали огню распространится огню на жилые помещения и потушили пламя на площади 89 квадратных метров.Как сообщает пресс-служба МЧС, сгорела кровля всего дома и внутренняя отделка нежилой части дома.На месте происшествия обнаружен погибший. Его личность сейчас устанавливается. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 4 единицы техники, 11 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.