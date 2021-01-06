Лидирует по количеству инфицированных Владимир – 41 новый пациент. Ещё 18 заболевших прибавилось в Муромском, 17- в Гусь-Хрустальном, 16 - в Ковровском, 13 - в Петушинском, 12 - в Киржачском, 10 - в Кольчугинском районах.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявлено 168 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своём официальном сайте рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Лидирует по количеству инфицированных Владимир – 41 новый пациент. Ещё 18 заболевших прибавилось в Муромском, 17- в Гусь-Хрустальном, 16 - в Ковровском, 13 - в Петушинском, 12 - в Киржачском, 10 - в Кольчугинском районах. Девять инфицированных диагностировано в Александровском, 7 - в Юрьев-Польском, по 6 - в Гороховецком и Вязниковском районах. Пять новых случаев ковида выявлено в Камешковском, по 3 - в Собинском и Суздальском районах, 2 - в ЗАТО Радужный.