Эвелина Бледанс узнала о смерти прямо на съемках.

Эвелина Бледанс узнала о смерти прямо на съемках.53-летняя актрисаи телеведущая Эвелина Бледанс всегда была окружена мужским вниманием. Заплечами у звезды три брака и, к сожалению, все неудачные. Сейчас звездаговорит, что счастлива в новых отношениях.Но недавно, встудии телепередачи "Звезды сошлись" Эвелина узнала страшную правду освоем возлюбленном. Она буквально потеряла любимого мужчину. Еще учась в школе,Бледанс закрутила роман с молодым человеком по имени Алексей. Она признавалась,что была влюблена в душу компании и преданного друга. Дороги парочки разошлисьи больше Эвелина о нем не слышала.После выпускамужчина не мылся, бомжевал и употреблял алкоголь в избыточных количествах. ОдноклассницаЭвелины Бледанс рассказала, что ассоциальный образ жизни Алексея закончился длянего трагично. По слухам, его не стало."До нас донеслись слухи, что он умер от сердечного приступа",– рассказала одноклассница Бледанс.Эвелина заявила,что не знала об уходе Алексея. Сейчас звезда почти не общается содноклассниками. По словам Бледанс, недавно из жизни ушла ее последняя школьнаяподруга, крестная старшего сына Николая. Звезда старается относиться к смертифилософски и принимать такой поворот судьбы.