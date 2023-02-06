Певец объяснил все коллеге по сцене

Певец объяснил все коллеге по сценеНа отгремевшем в Петербурге "Золотом граммофоне" Николай Басков не только закрывал концерт сэтом из суперхитов, но и был ведущим красочной церемонии вместе с Еленой Север. Он оправился после недавней операции на ногах и теперь снова в строю."Начался новый сезон телепроекта "Ну-ка, все вместе!" на канале "Россия", – радуется певец. – Я подготовился к этому суперфиналу, в котором собрались участники всех четырех сезонов. Подготовился, хотя пресса писала, что я якобы умер, что я с трудом двигаюсь на костылях".Напомним, в конце прошлого года у Николая порвались связки на ногах. Некоторое время артист проходил лечение в ФГБУ Нмиц ТО им. Н.Н. Приорова. Врачи в прямом смысле ставили певца на ноги. "У меня уже шел воспалительный процесс, начался отек. У меня отекла нога, отекло лицо. Я просто не мог до конца разгибать колено. Я преодолевал боль, – признавался певец, – Сейчас хожу в лангетке. Написали, что мне тяжело ходить. Я могу сам ходить. Просто опасно. Ни дай Бог еще раз упасть".Но рассказ Баскова о здоровье прервала появившаяся на красной дорожке Юлианна Караулова. "Моя птичка, моя курочка, моя рыбка, мое солнышко!" – бросился к ней певец. "Мой голубочек!" – протянула руки и губы обрадовавшаяся такой теплой встрече Караулова. Басков чмокнул ее в щеки и пояснил: "С Народным артистом надо целоваться трижды!" "Хорошо, что не в засос!" – рассмеялась Юлианна.