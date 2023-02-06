На прилавке исключительно деликатесы, прямиком с Дальнего Востока. Икра и рыба камчатская снова в Полярисе. Здесь можно найти такую редкую для нас рыбу, как белорыбица и чавыча. Более 35 видов

На прилавке исключительно деликатесы, прямиком с Дальнего Востока. Икра и рыба камчатская снова в Полярисе. Здесь можно найти такую редкую для нас рыбу, как белорыбица и чавыча. Более 35 видов рыбы, которая готовится при использовании натуральных ингредиентов. С каждым приездом у выставки Камчаткой продукции появляется все больше и больше постоянных покупателей. Владилен, покупатель Уже второй