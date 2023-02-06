В январе 2023 года спрос на услуги нянь в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными поделились аналитики маркетплейса услуг YouDo.com. В Москве спрос ..

В январе 2023 года спрос на услуги нянь в стране вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными поделились аналитики маркетплейса услуг YouDo.com.В Москве спрос повысился на 22%, в Санкт-Петербурге — на 17%, в Екатеринбурге — на 11%. Спрос на услуги нянь также увеличился в Казани, Уфе и Тюмени, передает .