Мост через реку Мжара под Суздалем будут ремонтировать до конца сентября. Проезжую часть моста...

Мост через реку Мжара под Суздалем будут ремонтировать до конца сентября.Проезжую часть моста расширят до 9 м, тротуары - до 1,5 м.На мостовом переходе нанесут дорожную разметку, установят металлическое барьерное и перильное ограждение, новые дорожные знаки. Также после завершения работ подрядчик проведет расчистку русла реки Мжара, сообщила пресс-служба Правительства ВО."Вести" уже сообщали, что мост был построен в 1972 году. По оценке экспертов, его текущая степень износа 95%. Поэтому было принято решение не просто "подлатать" сооружение - мост разберут, а взамен возведут новый путепровод.Автомобилистам предлагают выбирать маршруты объездаи внимательно смотреть на временные знаки и таблички. Заехать можно через улицу Васильевскую со стороны автовокзала, через улицы Толстого, Стромынку и Ивановскую заставу.Фото пресс-служба Правительства ВО.