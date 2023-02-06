Владимирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провело проверку в гусь-хрустальном роддоме, скандал в котором вспыхнул конце прошлой недели после жалобы роженицы. Напомним,

Владимирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провело проверку в гусь-хрустальном роддоме, скандал в котором вспыхнул конце прошлой недели после жалобы роженицы. Напомним, жительница Гусь-Хрустального пожаловалась в соцсетях на кошмарные условия для женщин в родильном отделении. По ее словам, душ не работает, женщины после родов в крови могут помыться лишь в одном биде с холодной водой. Кроме