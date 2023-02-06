Работы по восстановлению дорожного покрытия ведутся на улицах Тракторной, Дворянской, Полины Осипенко, Сперанского, бульваре художника Иванова, дублёре Суздальского проспекта.

Во Владимире возобновился ямочный ремонт дорог литым асфальтобетоном. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.Работы по восстановлению дорожного покрытия ведутся на улицах Тракторной, Дворянской, Полины Осипенко, Сперанского, бульваре художника Иванова, дублёре Суздальского проспекта. На латание ухабов и выбоин израсходовано 3,5 тонны литой асфальтобетонной смеси.О дефектах на дорогах можно сообщать по номерам: 47-90-94, 8-960-721-49-49.