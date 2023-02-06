Во Владимире прокуратура в отношении начальника отдела городского землепользования возбудила дело...

Во Владимире прокуратура в отношении начальника отдела городского землепользования возбудила дело об административном правонарушении.Официально сообщается, что была проведена проверка соблюдения законодательства об организации предоставления муниципальных услуг.Выяснилось, что от граждан своевременно поступило заявление «о предварительном согласовании предоставления земельных участков под гаражи».Напомним, еще в сентябре 2021 года федеральным законодательством был урегулирован порядок оформления в собственность подобных участков. Речь идет о так называемой «гаражной амнистии». В этом случае владимирцы могут оформить право собственности на земельные участки (под гаражами).На официальном сайте прокуратуры Владимирской области опубликовано, что «в нарушение требований Административного регламента, постановления о предварительном согласовании предоставления восьми земельных участков вынесены администрацией города за пределами установленного срока».В отношении начальника отдела городского землепользования управления земельными ресурсами администрации города было возбуждено дело об административном нарушении («несоблюдение должностным лицом органа местного самоуправления административных регламентов предоставления муниципальных услуг»).Как сообщается на сайте областной прокуратуры: "Виновному назначено наказание".Фото: pxfuel.com