Чаще всего владимирские фермеры получали деньги на выращивание ягод.

В рамках проекта «Агростартап» владимирские фермеры за год получили 16 грантов почти на 50 млн рублей. Об этом сообщает министр сельского хозяйства региона Константин Демидов.Средний размер субсидии составил три миллиона. Чаще всего владимирские фермеры тратили деньги на выращивание ягод (6 грантов). Разведением крупного рогатого скота занялись три сельхозпроизводителя. По два гранта перечислено на реализацию проектов по выращиванию зелени и картофеля. Ещё трое предпринимателей занялись овцеводством, рыбоводством и пчеловодством.В 2023 году власти выделят на поддержку аграриев 54 млн рублей. Конкурс проведут до начала посевной кампании.