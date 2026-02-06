Житель региональной столицы Роман вернулся домой из украинского плена.

Житель региональной столицы Роман вернулся домой из украинского плена. Об этом 6 февраля на своей в соцсети сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Связь с нашим земляком оборвалась весной прошлого года, и только сейчас родные и друзья Романа узнали по-настоящему хорошую новость.«Благодарю всех, кто помогал в поиске и возвращении героя на Родину. Окажем всестороннюю поддержку Роману и его семье в реабилитации для быстрого возвращения к мирной жизни», — написал владимирский губернатор.