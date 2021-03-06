Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Коммунальная авария на «луначарке» и остановка котельной в Нововязниках. Кто заплатит за дни без тепла?- Признать не значит раскаяться. Во Владимире судят студента, сбившего на переходе мать двоих детей.- Там, где бур шумит. В пойме Рпени строители укрепляют грунт под будущим мостом, который соединит Доброе и Мира.- Пенсию лучше получить заранее. Весеннее половодье может превратить в острова до тридцати населенных пунктов области.- Машина времени. На дороги областного центра прямиком из 90-ых выехал кольцевой ретро-троллейбус.- Невская битва и штурм Измаила в миниатюре. В Палатах открылась выставка стойких оловянных солдатиков.