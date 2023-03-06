Крайне важно предусмотреть возможные риски.
Крайне важно предусмотреть возможные риски.
Адвокат Игорь Могильный рассказал, для чего нужен брачный договор. Он также объяснил, как заключение этого документа положительно влияет на бизнес.
Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Брачный договор заключается в письменной форме и требует нотариального заверения. Может заключаться как до заключения брака (в таком случае он действует со дня регистрации брака) или во время брака.
Брачный договор выполняет несколько задач:
– прекращение режима совместной собственности;
– защита активов одного супруга при финансовых сложностях или претензиях к другому;
– защита нетрудоспособного;
– вопросы наследственного планирования.
Нет четкого ответа на вопрос, стоит ли заключать брачный договор или нет, однако трудно отрицать, что договор может регулировать важные для пары моменты:
– режим совместной, долевой или раздельной собственности, имущество каждого из супругов;
– обязанности по взаимному содержанию, порядку несения семейных расходов, кто что получит после расторжения брака и другие положения, касающиеся имущественных отношений;
– права и обязанности могут ограничиваться сроками, а также ставиться в зависимость от наступления определенных условий.
Брачный договор не регулирует продолжительность брака, с кем останется ребенок после развода, рождение ребенка определенного пола, право на то, чем супруги занимаются, ответственность за измену и многие другие неимущественные вопросы.
Игорь Могильный поделился плюсами заключения брачного договора, в том числе, для предпринимателей. Он выделил сразу несколько положительных моментов:
– спокойствие деловых партнеров (бизнес не делится и есть возможность получить компенсацию);
– личная ответственность супруга-бизнесмена за долги, связанные с бизнесом;
– снятие рисков дробления бизнеса в случае развода.