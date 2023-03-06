Городские власти решили взяться за решение дорожных проблем Юрьевца. Строительство дорог, автобусных остановок, а также велосипедных дорожек: всего на эти цели направят более 570 миллионов

Городские власти решили взяться за решение дорожных проблем Юрьевца. Строительство дорог, автобусных остановок, а также велосипедных дорожек: всего на эти цели направят более 570 миллионов рублей. Но будет ли решена одна из основных проблем микрорайона – наличие пробок на выезде из Юрьевца. Мнение жителей, чиновников и экспертов – мы попытались разобраться в этой ситуации. Масштабные