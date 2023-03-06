Наиболее востребованным сервис стал в Гусь-Хрустальном и Камешковском районах.

С начала этого года спрос на услугу внешнего видеонаблюдения от «Ростелекома» во Владимирской области повысился на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в регионе жители пользуются более чем тысячей камер. Наиболее востребованным сервис стал в Гусь-Хрустальном и Камешковском районах.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Видеонаблюдение в квартире или доме становится не роскошью, а жизненной необходимостью. Чаще всего видеокамеры используют для охраны жилья и удаленного присмотра за детьми, пожилыми родственниками или домашними животными. С начала года мы видим, что внешние камеры "догнали" по спросу внутренние, хотя раньше всегда перевес был на стороне последних. Связываем это с развитием наших цифровых технологий в сельской местности, поскольку именно в области осуществляются основные продажи. Селяне тоже хотят быть в безопасности».Иван Копылов, пользователь сервиса «Видеонаблюдение»:«У меня на участке стоят четыре камеры. Две из них просматривают улицу на довольно приличное расстояние. За последние полтора года уже пару раз помог полиции найти преступников, которые обокрали соседские дома. Считаю, что камеры ставить необходимо хотя бы ради таких ситуаций, а лучше — чтобы этих неприятностей избежать».Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет наблюдать за своим домом из любой точки мира, где есть доступ в интернет. В стартовый пакет решения входит внутренняя цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней. Записи можно выгрузить и сохранить на своем устройстве.Подробнее об услуге «Видеонаблюдение» можно узнать на компании и по телефону 8 800 450-0-150.Реклама.