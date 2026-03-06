В больницу привозят блондинку, у которой указательный палец весь в крови. Она объясняет - это потому, что она хотела покончить жизнь самоубийством и в себя стреляла.
- Это как, в палец?
- Идиоты! Конечно, не в палец. Я сначала хотела стрелять в грудь.
- Ну?
- Но у меня такая красивая грудь. Не хотела портить. Решила в рот стрелять.
- И что?
- Но у меня же такие зубы - жемчуг. Сунула дуло в ухо.
- А потом?
- А потом подумала - будет выстрел, шум. А ведь лучше умереть в тишине. И другое ухо пальцем заткнула.
еще анекдот!