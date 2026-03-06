Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 41–летнего уроженца Азербайджана, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику

Заместителем Муромского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 41–летнего уроженца Азербайджана, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Житель Александрова хотел помочь другу-предпринимателю, который владеет магазином одежды и обуви в Муроме. Ранее в этом магазине правоохранители проводили проверку, в ходе которой была найдена контрафактная продукция с логотипом известного спортивного бренда. Женщину, которая