Житель Тюмени едва не лишился жизни из-за неудачного похода в туалет. Он залез на унитаз ногами, из-за чего тот треснул. Осколки ранили мужчину в бедро, что вызвало кровотечение, ..

Житель Тюмени едва не лишился жизни из-за неудачного похода в туалет. Он залез на унитаз ногами, из-за чего тот треснул. Осколки ранили мужчину в бедро, что вызвало кровотечение, сообщаетРоссиянин добрался до соседа, который вызвал скорую помощь. Врачи были на на месте уже через восемь минут. Оказалось, что у мужчины были глубокие раны. Медики отметили, что его жизнь удалось спасти лишь благодаря оперативному вмешательству специалистов. Пациента отвезли в больницу, он восстанавливается.