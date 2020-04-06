Это будет возможно если на этих объектах будут соблюдены все предписанные меры профилактики коронавирусной инфекции

С 6 апреля во Владимирской области могут снова открыться все автосервисы и автомойки, ранее закрытые из-за введённого режима всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса.Как пояснили в пресс-службе Белого дома, это будет возможно если на этих объектах будут соблюдены все предписанные меры профилактики коронавирусной инфекции:Наличие разметки, напоминающей о соблюдении дистанции не менее 1,5 метров;Надетые средства индивидуальной защиты на персонал и посетителей;Наличие кожных антисептиков и ультрафиолетовых облучателей;График проветривания помещений и уборки.Ярмарки, как и ранее, не будут работать до 30 апреля, а рынки и торговые центры, продающие товары первой необходимости, могут продолжать деятельность.