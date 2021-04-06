Требует возместить более полумиллиона рублей. С таким исковым требованием в Ленинский райсуд обратился житель Владимира. В прошлом году Олег Стрельченко решил помочь незнакомой девушке.

Требует возместить более полумиллиона рублей. С таким исковым требованием в Ленинский райсуд обратился житель Владимира. В прошлом году Олег Стрельченко решил помочь незнакомой девушке. Она вышла с ним на связь через одну из социальных сетей. Под предлогом помощи своей якобы больной матери, новая знакомая неоднократно просила перевести деньги ей на счет. Мужчине она прислала фотографию