Маэстро Эдуард Маркин отмечает двойной юбилей. Народному артисту России 80, а созданной им Капелле мальчиков 35.

Маэстро Эдуард Маркин отмечает двойной юбилей. Народному артисту России 80, а созданной им Капелле мальчиков 35.У здания Капеллы мальчиков полно людей! Поздравить маэстро с двойным юбилеем пришли и бывшие воспитанники. Их у Эдуарда Маркина немало. Маркин появился во Владимире в 1973-м. Эдуард Митрофанович - родоначальник не только Капеллы мальчиков, но и Камерного хора и Хора девочек во Владимире. Это благодаря его, может, и неудобному и резкому характеру во Владимире появился Центр классической музыки и симфонический оркестр. Его воспитанники, которым уже за тридцать по-прежнему мальчишки. Для них маэстро Маркин - непререкаемый авторитет.Михаил Вафин, врач, хирург (г. Москва): «Второй отец. То есть у каждого, наверное, из того, кто пел в это капелле, было две жизни. Это одна семейная и отдельно жизнь своя здесь и отцом нашим был Эдуард Митрофанович, который научил нас трудиться в первую очередь, отношению к труду, серьезному отношению к делу, которым мы занимаемся».Антон Филинов, журналист, драматург: «Люди, которые пели в хоре раньше, они могут встретиться через 10, через 15 лет, а для них этого промежутка времени абсолютно не существует. Мы как будто вчера были на репетиции, а сегодня встретились. Мы все близки по духу. У нас хор как будто внутри нас».Андрей Иванов остался верен музыке. Сейчас он солист и хормейстер в одном из самых известных хоров России - Хоре Владимира Минина в Москве.Андрей Иванов, хормейстер Хора имени Минина (г. Москва): «Эдуард Митрофанович научил трудиться - это самое главное. Расти над собой, даже уже казалось вырос уже сильно, научил понимать музыку, все остальное ты сам находишь больше ничего не нужно».Юбилейный концерт начался с переклички. Для Эдуарда Митрофановича по-прежнему важно, чтобы ученики были рядом. Новым хористам он ставит такую же высокую планку. Поэтому его коллектив во все времена остается лучшим в стране. Но профессор Маркин прошлыми заслугами не хочет жить. Стремится ежедневно к новым вершинам. Эдуард Митрофанович - и сегодня играющий тренер.Эдуард Маркин, народный артист России, профессор, дирижер, руководитель Капеллы мальчиков: «Я горжусь только тем, что у меня получилось на концерте. Я горжусь не вчерашним днем. Я думаю, что это очень правильно. Я горжусь сегодняшним днем, завтрашним днем. В этом смысл моей жизни».Завершился юбилейный концерт овациями. Маэстро и капеллу поздравило и руководство области. Подарком юным артистам стал сертификат на полтора миллиона на приобретение музыкальных инструментов.Вера Куликова, Семен Карпов«Вести-Владимир»