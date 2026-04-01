Шла как-то одна брюнетка по лесу. И вдруг увидела - лежит старый
кувшин. Потерла его - джинн! Он говорит: "Ну, как положено, загадывай
3 желания, но учти - что бы ты ни загадала, все блондинки мира
получат в 2 раза больше!" Брюнетка говорит: "Хочу 100 миллионов
долларов!"
- Ладно, но у всех блондинок теперь по 200!
- Еще хочу виллу в 30 комнат!
- Хорошо, но у блондинок теперь виллы в 60 комнат. А какое твое последнее
желание?
- Видишь во-он ту палку? Возьми ее и избей меня до полусмерти!
еще анекдот!