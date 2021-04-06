130 военнослужащих, члены их семей, 7 номинаций и заслуженные награды. В Москве состоялся окружной этап конкурса художественной самодеятельности под названием «Солдаты антитеррора». Он
<a href="https://33live.ru/novosti/06-04-2021-vladimirskij-rosgvardeec-zanyal-2-mesto-v-konkurse-xudozhestvennoj-samodeyatelnosti.html" target="_blank">Владимирский росгвардеец занял 2 место в конкурсе художественной самодеятельности</a> - 130 военнослужащих, члены их семей, 7 номинаций и заслуженные награды. В Москве состоялся окружной этап конкурса художественной самодеятельности под названием «Солдаты антитеррора». Он
[url=https://33live.ru/novosti/06-04-2021-vladimirskij-rosgvardeec-zanyal-2-mesto-v-konkurse-xudozhestvennoj-samodeyatelnosti.html]Владимирский росгвардеец занял 2 место в конкурсе художественной самодеятельности[/url] - 130 военнослужащих, члены их семей, 7 номинаций и заслуженные награды. В Москве состоялся окружной этап конкурса художественной самодеятельности под названием «Солдаты антитеррора». Он