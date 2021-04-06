130 военнослужащих, члены их семей, 7 номинаций и заслуженные награды. В Москве состоялся окружной этап конкурса художественной самодеятельности под названием «Солдаты антитеррора». Он

130 военнослужащих, члены их семей, 7 номинаций и заслуженные награды. В Москве состоялся окружной этап конкурса художественной самодеятельности под названием «Солдаты антитеррора». Он проводился среди сотрудников Центрального округа Росгвардии. Среди участников – сержант Александр Перескок. Солист военно-духового оркестра из Владимирской области выступил с песней под названием «Любо мне». В номинации «Сольное пение» военнослужащий из Владимирской