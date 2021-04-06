Хотели сбежать от городской суеты, а смогли осчастливить себя и две деревни в придачу. Супруги Попковы - молодые медики, год назад решившиеся изменить свою жизнь с помощью госпрограммы Земский фельдшер.

Хотели сбежать от городской суеты, а смогли осчастливить себя и две деревни в придачу. Супруги Попковы - молодые медики, год назад решившиеся изменить свою жизнь с помощью госпрограммы "Земский фельдшер". Как живется молодой паре в глубинке, - в репортаже Любови Истратовой.Тут лекарства храним. Здесь непосредственно прием проходит, я принимаю тут пациентов, а вот кресло стоит гинекологическое, так Анастасия Валерьевна ведет свой прием.))Для Алексея Попкова Гусь-Хрустальный - родной район. Но родился и вырос он в городе.Алексей Попков, заведующий ФАПом в Семеновке:- Уехал жить в Рязань. Там учился в медколледже на фельдшера 4 года. Дальше пошёл работать в психбольницу, года два отработал там. Нашёл супругу там свою в Рязани. И вот как-то решили в деревню уехать работать.Рязань показалась супругам слишком суетливой. Город большой, до работы далеко. Найти подходящее место для реализации семейной мечты оказалось непросто, но молодым специалистам повезло. По госпрограмме "Земский фельдшер" они получили по ФАПу и совместное жилье.Анастасия Попкова, заведующая ФАПом в Толстиково:- Во Владимирской области на родине моего супруга как раз таки нам нашли дом. Нам очень нравится, я в него сразу зашла и сказала, как будто я тут всю жизнь жила. Мы работали в Иванищевской амбулатории... года 1,5, наверное... Пока строился Семеновкий ФАП и отстраивался Толстиковский. Я - акушерка, веду женский осмотр. Здесь на ФАПе Алексея Алексеевича я работаю по средам, в другие дни я работаю у себя на ФАПе.Не много, не мало. На приеме 7-8 пациентов в день.- Давай горлышко посмотрю у тебя. Подходи поближе.И никаких очередей. В Семеновке живут не больше пятисот человек, но на прием приезжают и из соседних деревень. А супруги только рады. "По душе простой народ", - говорит Алексей.Алексей Попков, заведующий ФАПом в Семеновке:- Если сравнивать с городом, в городе приходят те, кто болеет. Сюда, конечно, в основном приходят поговорить, про проблемы какие-то рассказать свои.Анастасия Попкова, заведующая ФАПом в Толстиково:- Осмотр провели, и они рассказывают нам про свою жизнь. Здесь у нас нет друзей, но у нас есть прекрасное наше население - бабульки. Нам с ними хорошо.Больше пяти лет, по словам местных, здесь не было ни амбулатории, ни ФАПа. Старый закрылся, фельдшер ушла на пенсию, а вместе с ней - доступная медицина. За медпомощью приходилось ездить в Красное Эхо. Далеко и неудобно. Новый ФАП и молодые профессионалы стали для деревни спасением.Надежда Зафирова, жительница мкр. Сельская Новь:- Муж у меня уже 12 лет как инвалид, и нам очень удобно, если записаться к врачу, к специалисту в город, то там полдня ты или талонов нет, а здесь очень удобно. Мы обращались и нам очень нравится.Вера Иванова, жительница Семеновки:- Была на больничном, обхождение хорошее, всё расспросят, сделают, безотказные.Ирина Лапшина, жительница Семеновки:- Внимательные, молодые. Особенно Алексей Алексеечу, его прямо все у нас полюбили.Алексей Алексеевич - главный любимец бабушек. В свои 24 он буквально окружен женским вниманием. Да и местные жители - теперь под присмотром.Анастасия Попкова, заведующая ФАПом в Толстиково:- Маммограф к нам приезжает, флюрограф к нам приезжает, забор анализов мы делаем, т.е. кровь, инъекции, прививки. Мы всё делаем, направления к любому врачу мы так же выписываем. Нам даны все инструменты для работы, и мы это используем.Теперь в деревне одна проблема - нет аптеки. Препараты только для неотложной помощи. За прочими приходится ездить в город. "Или просить привезти у молодых", - говорят местные жительницы. Они, к счастью, никогда не отказывают.Любовь Истратова, Семен Карпов