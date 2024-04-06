«Вредители деревьев»: владимирцев зовут на борьбу с непарным шелкопрядом Жителей Владимирской...

«Вредители деревьев»: владимирцев зовут на борьбу с непарным шелкопрядомЖителей Владимирской области призывают принять участие в «борьбе» с непарным шелкопрядом.Непарный шелкопряд — непримечательная мохнатая бабочка белого или коричневого цвета. Они являются одними из основных вредителей лиственных насаждений, повреждают до 300 видов растений: почти все лиственные породы и некоторые хвойные, многие виды кустарников. Для этого насекомого характерны вспышки массового размножения, во время которых вредитель объедает лиственные леса и сады на огромных площадях.Чтобы уберечь деревья от массовой гибели, в администрации Гусь-Хрустального района призывают жителей Владимирской области принять участие в «борьбе» с непарным шелкопрядом на своих земельных участках.Кладки яиц непарного шелкопряда обычно находятся в нижней части ствола дерева, а также на заборах, постройках и древесном отпаде (старые сучья, ветви, лежащие на земле, пни и так далее).Для борьбы с кладками яиц власти предлагают дачникам использовать следующие методы:- Механический сбор (соскабливание).- Обработка минеральными маслами.- Сбор гусениц с деревьев и кустарников.- Применение ловчих поясов.Важно: лучше всего совмещать несколько методов борьбы и всегда помнить о профилактике. Намного легче срезать кладку яиц на стволе, чем травить личинок. Избавляться от вредителей химическими препаратами нужно правильно, чтобы не навредить себе и окружению.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений