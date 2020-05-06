Сегодня, 6 мая, может решиться судьба режима самоизоляции в России: состоится совещание Путина по коронавирусу. Ведомства подготовили рекомендации по борьбе с распространением COVID-19. Часть ограничительных мер могут отменить уже в ближайшие дни, но многие считают, что стоит ожидать продления карантина в наиболее проблемных регионах.

Сегодня, 6 мая, может решиться судьба режима самоизоляции в России: состоится совещание Путина по коронавирусу. Ведомства подготовили рекомендации по борьбе с распространением COVID-19. Часть ограничительных мер могут отменить уже в ближайшие дни, но многие считают, что стоит ожидать продления карантина в наиболее проблемных регионах.О запланированной на 6 мая видеоконференции президента с членами правительства рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сначала будет обсуждаться эффективность решений по борьбе коронавирус, которые были приняты ранее. После российский лидер заслушает рекомендации по режиму самоизоляции, сообщает .Во сколько конкретно состоится совещание Путина по коронавирусу, Песков не сообщил. Предположительно, как минимум часть мероприятия будет показана федеральными телеканалами. Не исключено, что будет онлайн-трансляция конференции.Рекомендации правительства и Роспотребнадзора по отмене или продлению карантина должны были быть подготовлены к 5 мая. Эту задачу Путин поручил чиновникам во время прошлого совещания, которое состоялось 28 апреля.Судя по последним новостям, власти склоняются к тому, что режим самоизоляции должен сниматься поэтапно. При этом важно учитывать специфику распространения коронавируса в каждом отдельном регионе.Например, мэр Москвы ранее заявлял, что ограничительные меры могут быть сняты, когда количество заболевших в столице начнет уменьшаться. Пока этого не произошло, поэтому многие ожидают, что после совещания Путина 6 мая произойдет продление карантина.По данным на сегодня, остановить не удалось. Среди регионов страны Москва лидирует по количеству заболевших: каждый день врачи выявляют тысячи новых зараженных.