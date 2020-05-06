Сегодня, 6 мая, может решиться судьба режима самоизоляции в России: состоится совещание Путина по коронавирусу. Ведомства подготовили рекомендации по борьбе с распространением COVID-19. Часть ограничительных мер могут отменить уже в ближайшие дни, но многие считают, что стоит ожидать продления карантина в наиболее проблемных регионах.
Сегодня, 6 мая, может решиться судьба режима самоизоляции в России: состоится совещание Путина по коронавирусу. Ведомства подготовили рекомендации по борьбе с распространением COVID-19. Часть ограничительных мер могут отменить уже в ближайшие дни, но многие считают, что стоит ожидать продления карантина в наиболее проблемных регионах.
О запланированной на 6 мая видеоконференции президента с членами правительства рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сначала будет обсуждаться эффективность решений по борьбе коронавирус, которые были приняты ранее. После российский лидер заслушает рекомендации по режиму самоизоляции, сообщает .
Во сколько конкретно состоится совещание Путина по коронавирусу, Песков не сообщил. Предположительно, как минимум часть мероприятия будет показана федеральными телеканалами. Не исключено, что будет онлайн-трансляция конференции.
Рекомендации правительства и Роспотребнадзора по отмене или продлению карантина должны были быть подготовлены к 5 мая. Эту задачу Путин поручил чиновникам во время прошлого совещания, которое состоялось 28 апреля.
Судя по последним новостям, власти склоняются к тому, что режим самоизоляции должен сниматься поэтапно. При этом важно учитывать специфику распространения коронавируса в каждом отдельном регионе.
Например, мэр Москвы ранее заявлял, что ограничительные меры могут быть сняты, когда количество заболевших в столице начнет уменьшаться. Пока этого не произошло, поэтому многие ожидают, что после совещания Путина 6 мая произойдет продление карантина.
По данным на сегодня, остановить не удалось. Среди регионов страны Москва лидирует по количеству заболевших: каждый день врачи выявляют тысячи новых зараженных.