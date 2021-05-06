Под окнами одного из домов в подмосковном Орехово-Зуеве прохожие обнаружили тело 47-летней женщины. По словам очевидцев, несчастная выпала из окна собственной квартиры на пятом этаже. При ..

Под окнами одного из домов в подмосковном Орехово-Зуеве прохожие обнаружили тело 47-летней женщины. По словам очевидцев, несчастная выпала из окна собственной квартиры на пятом этаже. При этом соседи слышали в доме крики.Подозрение пало на 48-летнего соседа женщины. Мужчина отпираться не стал, признался в убийстве и рассказал о том, как все произошло.