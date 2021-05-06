В большой луже оказались лавки, газоны стали больше похожи на маленькие болота.
появились фотографии затопленного после дождя парка “Добросельский”.
В большой луже оказались лавки, газоны стали больше похожи на маленькие болота. Напомним, два года назад жители проголосовали на реновацию парка. Первый этап реконструкции завершился в октябре прошлого года. Пользователи недоумевают и задают один вопрос: чья это ошибка и будет ли она исправлена? Ситуацию прокомментировал Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. По его словам, это не ошибка инженеров. Сильно промёрз сам грунт, из-за этого образовались лужи. Как земля окончательно оттает, Горводоканал прочистит ливнёвки, судя по погоде, это дело ближайшего будущего.