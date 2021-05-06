В большой луже оказались лавки, газоны стали больше похожи на маленькие болота.

появились фотографии затопленного после дождя парка “Добросельский”.В большой луже оказались лавки, газоны стали больше похожи на маленькие болота. Напомним, два года назад жители проголосовали на реновацию парка. Первый этап реконструкции завершился в октябре прошлого года. Пользователи недоумевают и задают один вопрос: чья это ошибка и будет ли она исправлена? Ситуацию прокомментировал Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. По его словам, это не ошибка инженеров. Сильно промёрз сам грунт, из-за этого образовались лужи. Как земля окончательно оттает, Горводоканал прочистит ливнёвки, судя по погоде, это дело ближайшего будущего.