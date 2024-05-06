Воинские захоронения, мемориалы, памятники и обелиски приводят в порядок перед 9 мая. Всего в регионе таких объектов 990. Из них только 40 еще не успели привести в надлежащее состояние,

Воинские захоронения, мемориалы, памятники и обелиски приводят в порядок перед 9 мая. Всего в регионе таких объектов 990. Из них только 40 еще не успели привести в надлежащее состояние, рассказали в пресс-службе правительства области. Количество работ везде разное, ведь где-то хватит уборки, а где-то нужен ремонт. В 12 муниципальных образованиях работы по благоустройству захоронений и