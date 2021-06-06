Мужчина привез партию «солей» из соседней Ярославской области.

В Костроме полицейские задержали местного 30-летнего жителя, который подозревается в распространении наркотиков.Мужчину задержали, когда он пытался делать так называемые закладки.«Из незаконного оборота правоохранители изъяли 90 граммов метилэфедрона», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Костромской области.Задержанный признался, что сам употребляет героин, а закладчиком устроился, чтобы заработать на наркотики. Партию так называемых «солей» он привез из соседней Ярославской области. Однако реализовать в розницу дозы не успел, был задержан.Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.