Во Владимирскую область поступила вакцина против менингококковой инфекции. 2 992 дозы обошлись областному бюджету в более чем 10 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе минздрава области.

Во Владимирскую область поступила вакцина против менингококковой инфекции. 2 992 дозы обошлись областному бюджету в более чем 10 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе минздрава области. Вакцинироваться могут как дети, так и взрослые. Детям прививку можно сделать с девятимесячного возраста. Чтобы привиться, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому педиатру или терапевту. Менингококковая инфекция –